ВР передумала облагать налогом жилье на "вторичке"

Ко второму чтению из налогового законопроекта убрали пункт об уплате НДС с жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает Экономическая правда в четверг, 23 сентября.

Одной из норм, предложенных ранее, было введение налога на добавленную стоимость по продажам на вторичном рынке в размере 20%. Это могло потенциально оказать едва ли не самое большое влияние на конечную цену на новое жилье.

Хоть и взимание НДС с квартир на вторичном рынке соответствует мировой практике, одномоментное введение этого налога может сильно ударить по уровню цен, говорят эксперты.

Теперь же депутаты решили не вносить эту норму в законопроект, однако вероятно, что изменения все же внесут отдельным документом после консультаций с рынком.

Кроме того, в первом чтении предлагалось доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физлицом за год, облагать по стандартной ставке 18%

Согласно ныне действующему законодательсту, доход от продажи одного объекта недвижимости на год не облагается вообще, а продажа второго и последующих - по ставке 5%. Изменения были направлены на застройщиков, реализующих недвижимость через физлиц, уклоняясь от налогообложения.

Ко второму чтению в законопроекте решили несколько смягчить эту норму: теперь, в случае его принятия, платить эти 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только с разницы между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.

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Напомним, что в Украине вырастет налог на жилье. Платить налог должны исключительно собственники жилья и только раз в год. Больше всего заплатят владельцы квартир, площадью более 300 кв.м.