Британия поддержала закон об олигархах в Украине

Закон о деолигархизации может помочь уменьшить вредное влияние на политику Украины, но для этого необходимы прозрачность и реальная конкуренция. Об этом заявила британский посол Мелинда Симмонс в четверг, 23 сентября.





"Закон о деолигархизации может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины", - написала Симмонс.





По ее словам, выполнение этого закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным.





"Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа", - добавила Симмонс.



