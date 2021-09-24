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Новости
Украина
24 сентября 21, 10:46
Британия поддержала закон об олигархах в Украине
Украина и Британия
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Закон о деолигархизации может помочь уменьшить вредное влияние на политику Украины, заявила посол Великобритании.
Закон о деолигархизации может помочь уменьшить вредное влияние на политику Украины, но для этого необходимы прозрачность и реальная конкуренция. Об этом заявила британский посол Мелинда Симмонс в четверг, 23 сентября.

"Закон о деолигархизации может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины", - написала Симмонс.

По ее словам, выполнение этого закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

"Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа", - добавила Симмонс.

Источник: https://korrespondent.net/
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