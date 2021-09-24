Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 сентября 21, 10:51
За кресло мэра Харькова решили бороться еще три кандидата
выборы мэра Харькова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Документы на регистрацию подали представители партий Шария и ОПЗЖ, а также один самовыдвиженец.
На выборы мэра Харькова зарегистрировались еще три кандидата. об этом со ссылкой на городскую ТИК сообщает Укринформ в четверг, 23 сентября.

"На сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от Партии Шария Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от Оппозиционной платформы - за жизнь Валерий Говоров", - сказано в сообщении.

Накануне свои кандидатуру выдвинули два претендента-самовыдвиженца - лидер харьковского центра Нацкорпуса Константин Немичев и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

Напомним, 17 декабря 2020 года многолетний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике Шарите в результате осложнений от заболевания коронавирусом. Его похоронили в Харькове 23 декабря.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Харькове от малярии умерла женщина, приехавшая из Танзании
От осложнений коронавируса умер главврач больницы в Харькове
Что будет с тарифами и что угрожает отопительному сезону
Мэр Киева рассказал, когда подорожает проезд в метро
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Похищение дочери депутата: стали известны подробности
noimageПо всей Украине объявили штормовое предупреждение
noimageВ Украине число прививок превысило 150 тыс. в день
noimageВ Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки
noimageСутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
Лента новостей