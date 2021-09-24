Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет. Об этом сообщает штаб ООС.





"В направлении Южного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского сепаратисты совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское", - говорится в сообщении.





Среди бойцов ВСУ потерь нет.











