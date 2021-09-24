Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 сентября 21, 11:09
В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине очередной скачок инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки. Всего с начала пандемии заболело 2,3 млн человек.
В Украине вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, накануне сообщалось о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев, то сегодня эта цифра составляет 9 058. Из них заразились 849 детей и 137 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 060 человек; выздоровели – 2 415 человек.

За последние 24 часа от вируса скончались 140 граждан Украины. Всего же зарегистрировано 55 424 летальных исхода.

Также за сутки протестировано методом ПЦР – 40 578 человек, методом ИФА – 10 574 лица, экспресс-тестами – 31 029 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 379 483 человек; выздоровели – 2 240 388 человек; было проведено ПЦР-тестов – 1 2633 853.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине резко снизился прирост COVID-19
В Украине резко выросла суточная COVID-смертность
В Украине 4640 новых заражений COVID-19
В Украине максимальный прирост COVID-больных с мая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Похищение дочери депутата: стали известны подробности
noimageПо всей Украине объявили штормовое предупреждение
noimageВ Украине число прививок превысило 150 тыс. в день
noimageСутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
noimageМалюська рассказал, как олигархам избежать реестра
Лента новостей