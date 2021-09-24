В Украине число прививок превысило 150 тыс. в день

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 153 628 человек. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает Минздрав.





В течение суток работали:





993 мобильные бригады,

3 057 пунктов прививки;

349 центров вакцинации.





С начала вакцинальной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 людей.





Всего сделали 11 979 985 прививок.





Напомним, в Украине очередной скачок инфицирования коронавирусной инфекции: за сутки заболели 9 058 человек, при том что днем ранее их было 7 866.



