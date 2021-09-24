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Украина
24 сентября 21, 11:12
В Украине число прививок превысило 150 тыс. в день
вакцина
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В стране привито 6 624 028 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы - 5 355 959 людей.
За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 153 628 человек. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает Минздрав.

В течение суток работали:

993 мобильные бригады,
3 057 пунктов прививки;
349 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 людей.

Всего сделали 11 979 985 прививок.

Напомним, в Украине очередной скачок инфицирования коронавирусной инфекции: за сутки заболели 9 058 человек, при том что днем ранее их было 7 866. 

Источник: https://korrespondent.net/
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