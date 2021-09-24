Похищение дочери депутата: стали известны подробности

Девушка находилась в неволе две недели. Ей приходилось спать сидя, привязанной к батарее. А в это время ее похитители вымогали у ее родителей выкуп в полмиллиона долларов, сообщает Сегодня.





Отмечается, что 19-летняя девушка исчезла по пути в Киев: на трассе ее автомобиль подрезали, а студентку похитили. Мама девушки Татьяна Кириченко рассказала, что после похищения получила анонимное sms-сообщение.





"Пришла нам sms: если вы хотите вернуть любимого человека, в скобочках была В, то зайдите в Telegram-канал", – рассказала мама похищенной девушки Татьяна Кириченко.





Злоумышленники все продумали. На трассе специально выбрали так называемую слепую зону – без камер видеонаблюдения.





"В переписке с преступниками они давали нам понять, что они следили, они все знают", – поделилась пережитым Татьяна Кириченко.





Вита – студентка третьего курса института права. Ее отец – депутат Полтавского областного совета, у семьи сельскохозяйственное предприятие. Были деньги от продажи недвижимости, но это было недостаточно для озвученной суммы выкупа. От семьи требовали 10 биткоинов, то есть 470 тысяч долларов. Родители сразу обратились в полицию. За дело взялась СБУ.





"Злоумышленник в настоящее время обвиняется в совершении умышленного убийства, в связи с чем содержится в условиях следственного изолятора. Организатором "схемы" оказался человек, который сейчас находится за решеткой. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов", – рассказал прокурор офиса генерального прокурора Денис Олейник.





По словам пресс-секретаря СБУ в Полтавской области Инны Усовой, похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть Даркнет, но их смогли установить и задержать.





Похитителя и двух сообщников задержали. Им грозит до девяти лет за решеткой.



