Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 сентября 21, 11:24
Похищение дочери депутата: стали известны подробности
похищение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Злоумышленники на трассе выбрали слепую зону без камер видеонаблюдения, чтобы подрезать авто, в котором ехала девушка.
Девушка находилась в неволе две недели. Ей приходилось спать сидя, привязанной к батарее. А в это время ее похитители вымогали у ее родителей выкуп в полмиллиона долларов, сообщает Сегодня.

Отмечается, что 19-летняя девушка исчезла по пути в Киев: на трассе ее автомобиль подрезали, а студентку похитили. Мама девушки Татьяна Кириченко рассказала, что после похищения получила анонимное sms-сообщение.

"Пришла нам sms: если вы хотите вернуть любимого человека, в скобочках была В, то зайдите в Telegram-канал", – рассказала мама похищенной девушки Татьяна Кириченко.

Злоумышленники все продумали. На трассе специально выбрали так называемую слепую зону – без камер видеонаблюдения.

"В переписке с преступниками они давали нам понять, что они следили, они все знают", – поделилась пережитым Татьяна Кириченко.

Вита – студентка третьего курса института права. Ее отец – депутат Полтавского областного совета, у семьи сельскохозяйственное предприятие. Были деньги от продажи недвижимости, но это было недостаточно для озвученной суммы выкупа. От семьи требовали 10 биткоинов, то есть 470 тысяч долларов. Родители сразу обратились в полицию. За дело взялась СБУ.

"Злоумышленник в настоящее время обвиняется в совершении умышленного убийства, в связи с чем содержится в условиях следственного изолятора. Организатором "схемы" оказался человек, который сейчас находится за решеткой. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов", – рассказал прокурор офиса генерального прокурора Денис Олейник.

По словам пресс-секретаря СБУ в Полтавской области Инны Усовой, похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть Даркнет, но их смогли установить и задержать.

Похитителя и двух сообщников задержали. Им грозит до девяти лет за решеткой.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В МИД Украины прокомментировали видео с Чаусом
В Раде игнорируются законопроекты оппозиции - КИУ
Ряд депутатов Голоса покидают партию
Депутат Рады назвал Лукашенко "убийцей"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
По всей Украине объявили штормовое предупреждение
noimageВ Украине число прививок превысило 150 тыс. в день
noimageВ Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки
noimageСутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
noimageМалюська рассказал, как олигархам избежать реестра
Лента новостей