Руководству Партии Шария сообщили о подозрении - СБУ

СБУ сообщила о подозрении одной из руководительниц Партии Шария, подделавшей документы о "покупке" партии и об избрании ее "руководителей". Об этом сообщает пресс-центр ведомства в пятницу, 24 сентября.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о теще подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария - Алле Бондаренко.

"СБУ имеет аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии Объединенная Украина в политическую партию Партия Шария. Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "избрать" нужных руководителей партии", - сказано в сообщении.

Прежде СБУ проверила Виктора Шария, на которого зарегистрирована Партия Шария, но тот сказал правоохранителям, что не имеет никакого отношения к деятельности партии, а за 500 долларов дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии.

"Сейчас идет вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. СБУ продолжает следствие и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ подозревает Анатолия Шария - лидера партии, который не является ее членом - в госизмене и разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Прежде СБУ объявила Шария в государственный розыск, несмотря на то, что он почти десять лет живет за границей. При этом ранее СБУ сама подавала в ЦИК уведомление о том, что Шарий давно не проживает в Украине.