МОЗ рассказал о несработавших COVID-сертификатах

В Украине при пересечении гражданами границы не сработало 0,2% COVID-сертификатов. Об этом сказал на брифинге замглавы МОЗ, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Укринформ, в пятницу, 24 сентября.





"По информации Госпогранслужбы количество в целом сертификатов, которые не сработали при пересечении границы, составляет около 0,2%. Это примерно тот объем, который можно считать, что в среднем может быть фальшивый либо не валидный, или имеющий какие-то проблемы. И уже сейчас более 30 уголовных производств по поводу фальсификации сертификатов, это совместная работа киберполиции, нацполиции и СБУ", – рассказал Кузин.





Он напомнил, что правительство инициировало изменения в Уголовный кодекс, которыми предлагает усилить ответственность за фальсификацию и использование документов о вакцинации от особо опасных инфекционных болезней.





Как рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Мария Карчевич, Украина проходила оценку технического соответствия и цифровые сертификаты являются защищенными. Они содержат уникальный идентификатор и QR-код.





"Проверка их валидности осуществляется, если мы говорим о проверке внутри страны, с помощью приложения Дія, то есть с любого телефона можно отсканировать QR-код, и таким образом вы получите сразу информацию о том, является ли действительным документ. Если говорим о Государственной пограничной службе и проверке людей, въезжающих на территорию страны, то работники погранслужбы имеют соответствующие планшеты и соответствующее программное обеспечение, через которое осуществляют проверку валидности документов, с которыми путешествуют и наши, и иностранные граждане", – сказала Карчевич.





На сегодня, по ее словам, более 982 тысячи людей сгенерировали цифровые сертификаты.



