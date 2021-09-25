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Новости
Украина
25 сентября 21, 08:49
Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР
Сергей Шефир
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Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования, заявили в МВД.
Украина согласилась принять помощь США в расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. Об этом заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин в программе Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 24 сентября.

Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей, пояснил замминистра.

"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", - сказал Енин.

Источник: https://korrespondent.net/
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