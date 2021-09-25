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Новости
Украина
25 сентября 21, 09:01
"Венецианка" запросила текст закона об олигархах
Венецианская комиссия
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Комиссия хочет рассмотреть украинский закон о деолигархизации и подготовить соответствующее заключение.
Президент Владимир Зеленский и глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио обсудили одобренный Верховной Радой закон об олигархах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 24 сентября.

"Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного президентом закона О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", – говорится в сообщении.

Также глава Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Собеседники также обсудили реформу Конституционного суда и ситуацию с отбором кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия.

"Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия – устранены", – добавили у Зеленского.

Также президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными – "ни шагу назад в судебной реформе".

Глава государства отметил: "Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал этих изменений 30 лет".

Телефонную беседу инициировали со стороны Венецианской комиссии.

Напомним, что депутаты приняли закон о деолигархизации. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом и направлен на ограничение их влияния на политику страны. Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал единственный путь для олигархов. Теперь у олигархов в Украине остался только один путь - стать чистым бизнесом, заявил президент.
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