"Венецианка" запросила текст закона об олигархах

Президент Владимир Зеленский и глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио обсудили одобренный Верховной Радой закон об олигархах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 24 сентября.





"Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного президентом закона О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", – говорится в сообщении.





Также глава Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.





Собеседники также обсудили реформу Конституционного суда и ситуацию с отбором кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия.





"Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия – устранены", – добавили у Зеленского.





Также президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными – "ни шагу назад в судебной реформе".





Глава государства отметил: "Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал этих изменений 30 лет".





Телефонную беседу инициировали со стороны Венецианской комиссии.





Напомним, что депутаты приняли закон о деолигархизации. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом и направлен на ограничение их влияния на политику страны. Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Украины.





Ранее президент Владимир Зеленский назвал единственный путь для олигархов. Теперь у олигархов в Украине остался только один путь - стать чистым бизнесом, заявил президент.