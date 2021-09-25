Шмыгаль анонсировал расширение ипотечной программы

Глава правительства Денис Шмыгаль в пятницу, 24 сентября, провел совещание с представителями банковского сектора. В ходе встречи ее участники обсудили, среди прочего, программы ипотечного кредитования, сообщила пресс-служба премьер-министра.





Во время переговоров глава Кабмина подчеркнул важность усиления инвестиционной составляющей программы Доступные кредиты 5-7-9% и обязал Минфин совместно с руководителями областей проработать механизмы ее совершенствования.





"Наша задача - чтобы программой доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие месте и стимулируют развитие экономики", - сказал Шмыгаль.





Кроме того, он констатировал эффективность президентской программы Доступная ипотека 7% и призвал к ее расширению.





"На сегодняшний день ипотечные кредиты выдают уже 17 банков. Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше - не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах, - чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье", - сказал премьер.



