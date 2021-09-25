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Украина
25 сентября 21, 09:09
Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, ВСУ без потерь
Донбасс
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Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.
На Донбассе за минувшие сутки значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения. Сепаратисты 14 раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 25 сентября.

Так, в направлении Новолуганского враг дважды осуществил прицельный обстрел, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Также минометы калибра 120 мм были задействованы против ВСУ вблизи Верхнеторецкого, при этом было выпущено 17 мин.

Неподалеку Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сепаратисты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Кроме того, возле населенных пунктов Водяное и Широкино были применены беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк было осуществлено дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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