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Новости
Украина
25 сентября 21, 09:16
В Украине более 8 тысяч новых COVID-случаев
COVID-19
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост замедлился после четырех дней роста, сообщает Минздрав в субботу, 25 сентября.

"Среди новых случаев: детей – 715, медработников – 157. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 035 человек; летальных случаев – 133; выздоровели – 2 821 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 387 550 человек, выздоровело 2 243 209 человек, летальных случаев – 55 557.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 446
Винницкая область - 133
Волынская - 216
Днепропетровская - 751
Донецкая - 503
Житомирская - 283
Закарпатская - 105
Запорожская - 556
Ивано-Франковская - 220
Киевская - 290
Кировоградская - 41
Луганская - 302
Львовская - 677
Николаевская - 181
Одесская - 485
Полтавская - 198
Ровенская - 268
Сумская - 201
Тернопольская - 219
Харьковская - 929
Херсонская - 179
Хмельницкая - 276
Черкасская - 251
Черновицкая - 411
Черниговская - 146

Источник: https://korrespondent.net/
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