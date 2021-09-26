Украина и Египет расширят сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттаха Ас-Сиси, в ходе которого обсудил двустороннее сотрудничество. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.





Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.





Также Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке, и подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.





Со своей стороны, Ас-Сиси отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.





С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.





Президент Египта отметил позитивное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ. Зеленский поблагодарил за внедрение украиноязычной "горячей линии" для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.





Стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах.





Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.





Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне.





Зеленский сообщил президенту Египта о результатах проведения учредительного саммита "Крымской платформы".



