Военные Украины и США совместно десантировались

В рамках многонациональных учений Rapid Trident - 2021 состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в Facebook.





"Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 Геркулес, с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", - говорится в сообщении.





Отмечается, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.



























