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Новости
Украина
26 сентября 21, 11:19
Президент поздравил Усика с победой
Александр Усик
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Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Слова радости в воскресенье, 26 сентября, Зеленский написал на своей странице в Twitter. 

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но поэтому ценнейшая победа. Саня, спасибо! Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик!", - написал Зеленский. 

Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа. 

Поединок с 31-летним Джошуа продлился все 12 раундов. 

Усик победил единогласным решением судей. Счет судейских записок показал: 117-112, 116-112, 115-113.

Источник: https://korrespondent.net/
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