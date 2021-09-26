Президент поздравил Усика с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Слова радости в воскресенье, 26 сентября, Зеленский написал на своей странице в Twitter.





"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но поэтому ценнейшая победа. Саня, спасибо! Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик!", - написал Зеленский.





Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.





Поединок с 31-летним Джошуа продлился все 12 раундов.





Усик победил единогласным решением судей. Счет судейских записок показал: 117-112, 116-112, 115-113.



