COVID: Украина на втором месте по смертям в Европе

В Украине в течение суток выявили 4647 новых больных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Минздрава 26 сентября.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.





Среди 4647 новых заражений - 448 детей. Также заболели 57 медработников. В субботу были госпитализированы 2325 больных, летальных случаев - 69. Выздоровели 983 человека.





За все время пандемии в Украине, по официальным данным, заболело уже 2 392 397 человек, умерли от ковида 55 626 украинцев.













Отметим, что накануне по суточному приросту смертельных случаев Украина заняла второе место в Европе. На первом месте, как в Европе, так и во всем мире, Россия, на третьем - Британия.













Всего в мире за сутки диагностировали более 380 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Индии. Украина среди стран Европы занимает третье место по количеству новых заражений.



