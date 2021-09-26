Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 сентября 21, 11:41
В Украине полностью привились 12% населения
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.
В течение прошлых суток 64,2 тысячи жителей Украины сделали прививку от коронавирусной инфекции. Всего на 26 сентября привито уже 6,7 миллиона украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 5,4 миллиона, сообщает Минздрав.

"64 221 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 25 сентября. Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы - 25 443 человека", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день население Украины составляет 44,39 миллиона человек, это значит, что полностью вакцинированы только чуть более 12 процентов населения. По расчетам ученых, для победы над пандемией необходимо вакцинировать 60-80 процентов населения.

В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.

Напомним, в Украине введут обязательную COVID-вакцинацию. Европейский суд по правам человека подтвердил положение украинского национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной, отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине ожидается циркуляция сразу трех штаммов гриппа
За сутки в Украине сделали 45 тысяч COVID-прививок
COVID-прививки получили более 6 млн украинцев
За сутки от COVID привили 134 тысяч украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
COVID: Украина на втором месте по смертям в Европе
noimageПрезидент поздравил Усика с победой
noimageВоенные Украины и США совместно десантировались
noimageУкраина и Египет расширят сотрудничество
noimageВСУ на 50% модернизировали танки
Лента новостей