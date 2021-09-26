В Украине полностью привились 12% населения

В течение прошлых суток 64,2 тысячи жителей Украины сделали прививку от коронавирусной инфекции. Всего на 26 сентября привито уже 6,7 миллиона украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 5,4 миллиона, сообщает Минздрав.





"64 221 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 25 сентября. Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы - 25 443 человека", - говорится в сообщении.





На сегодняшний день население Украины составляет 44,39 миллиона человек, это значит, что полностью вакцинированы только чуть более 12 процентов населения. По расчетам ученых, для победы над пандемией необходимо вакцинировать 60-80 процентов населения.





В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.





Напомним, в Украине введут обязательную COVID-вакцинацию. Европейский суд по правам человека подтвердил положение украинского национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной, отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.



