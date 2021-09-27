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Новости
Украина
27 сентября 21, 10:44
В ГПСУ рассказали о подделках COVID-сертификатов
погранслужба
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Украинцы, возвращаясь из-за границы, и иностранцы при въезде в Украину предъявляются COVID-сертификаты.
С 21 августа по 21 сентября украинские пограничники проверили около 300 тысяч COVID-сертификатов и выявили 575 недействительных. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ в воскресенье, 26 сентября.

"За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными", - сказал Демченко.

По его словам, программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тысяч (менее 0,2%). Часть документов "имела явные признаки подделки" - тогда пограничники передавали информацию правоохранительным органам. Остальных владельцев сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину отправили на карантин.

Отметим, что пограничники проверяют QR-код на сертификатах с помощью электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры. Всего на данный момент к сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.

Напомним, что ранее в Украине полностью привились 12% населения. В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.

В то же время на данный момент Украина на втором месте по смертям в Европе. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Источник: https://korrespondent.net/
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