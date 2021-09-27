Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.16
USD
26.62
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 сентября 21, 10:58
В МИД озвучили ожидания от выборов в Германии
мид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киев системно работал с каждой из политических сил, которые в ФРГ будут вести коалиционные переговоры, отметил Дмитрий Кулеба.
По итогам парламентских выборов в Германии Украина рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-германских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщила в воскресенье, 26 сентября, пресс-служба министерства.

Глава МИД отметил, что Киев системно работал с каждой из политических сил, которые в ФРГ будут вести коалиционные переговоры, и доказывал им свою позицию по ключевым вопросам.

"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-германских отношений", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник в комментарии Суспильному заявил, что лидер Социально-демократической партии Германии Олаф Шольц, который, по словам дипломата, вероятно, станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. В частности, утверждает посол, Шольц готов продолжить активность Германии в нормандском формате.

"Мы точно можем исходить из того, что этот курс "малых шагов" будет продлен. Немцы заинтересованы, чтобы "нормандия" сохранилась, ведь речь идет также и об их имидже, о том, сможет ли немецкая дипломатия, немецкая элита завершить успешно то, что начала госпожа Меркель", - сказал Мельник.

Напомним, накануне в Германии состоялось голосование на выборах в бундестаг. По данным экзит-поллов, две ключевые политсилы - социал-демократы во главе с Шольцом и блок действующего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС - набрали примерно поровну (по 25%) голосов.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
МИД предостерег Беларусь от поддержки России
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
В Украине выросли экспорт и импорт – Госстат
Встреча глав МИД Франции, США, Британии и Германии сорвана
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Назначено новое руководство Нафтогаза
noimageПять областей Украины соответствуют оранжевой зоне
noimageВоенные Словакии участвуют в учениях в Украине
noimageКиберполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов
noimageВ Украине вакцинировали еще более 37 тысяч человек
Лента новостей