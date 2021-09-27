В МИД озвучили ожидания от выборов в Германии

По итогам парламентских выборов в Германии Украина рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-германских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщила в воскресенье, 26 сентября, пресс-служба министерства.





Глава МИД отметил, что Киев системно работал с каждой из политических сил, которые в ФРГ будут вести коалиционные переговоры, и доказывал им свою позицию по ключевым вопросам.





"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-германских отношений", - подчеркнул Кулеба.





В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник в комментарии Суспильному заявил, что лидер Социально-демократической партии Германии Олаф Шольц, который, по словам дипломата, вероятно, станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. В частности, утверждает посол, Шольц готов продолжить активность Германии в нормандском формате.





"Мы точно можем исходить из того, что этот курс "малых шагов" будет продлен. Немцы заинтересованы, чтобы "нормандия" сохранилась, ведь речь идет также и об их имидже, о том, сможет ли немецкая дипломатия, немецкая элита завершить успешно то, что начала госпожа Меркель", - сказал Мельник.





Напомним, накануне в Германии состоялось голосование на выборах в бундестаг. По данным экзит-поллов, две ключевые политсилы - социал-демократы во главе с Шольцом и блок действующего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС - набрали примерно поровну (по 25%) голосов.



