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Украина
27 сентября 21, 11:13
Сутки в ООС: шесть нарушений, у ВСУ потери
Донбасс
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Украинские военные заявили о том, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.
За сутки, 26 сентября, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 27 сентября.

Украинские военные заявили о том, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла, а сепаратисты осуществляли прицельные обстрелы позиций подразделений ВСУ.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки сепаратисты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вечером из стрелкового оружия сепаратисты вели огонь в сторону Водяного, на Приазовье, и дважды у Новолуганского.

Бойцы ВСУ давали адекватный ответ на обстрелы и заставили противника прекратить огневую активность.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказано в сообщении.

С начала суток 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию.

Источник: https://korrespondent.net/
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