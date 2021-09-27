Сутки в ООС: шесть нарушений, у ВСУ потери

За сутки, 26 сентября, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 27 сентября.





Украинские военные заявили о том, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла, а сепаратисты осуществляли прицельные обстрелы позиций подразделений ВСУ.





В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки сепаратисты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вечером из стрелкового оружия сепаратисты вели огонь в сторону Водяного, на Приазовье, и дважды у Новолуганского.





Бойцы ВСУ давали адекватный ответ на обстрелы и заставили противника прекратить огневую активность.





"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказано в сообщении.





С начала суток 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию.



