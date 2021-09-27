В Украине больше 3 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки коронавирусом заболели 3007 человек (всего - 2395404). Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 27 сентября.
При этом выздоровели за сутки 952 человека (всего -2245144), а скончались 94 украинца (всего - 55720). В больницы попали 1478 больных.
Случаев в областях / вакцинированы (2 доза):
Киев - 135/2880
Винницкая - 102/524
Волынская - 121/195
Днепропетровская - 371/1190
Донецкая - 163/161
Житомирская - 166/257
Закарпатская - 15/438
Запорожская - 175/540
Ивано-Франковская - 61/224
Киевская - 60/623
Кировоградская - 6/366
Луганская - 67/240
Львовская - 241/498
Николаевская - 83/316
Одесская - 163/2000
Полтавская - 34/817
Ровенская - 53/435
Сумская - 95/179
Тернопольская - 180/714
Харьковская - 233/757
Херсонская - 77/310
Хмельницкая - 56/255
Черкасская - 43/446
Черновицкая - 282/529
Черниговская - 25/423