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Новости
Украина
27 сентября 21, 11:18
Россия начала военные учения в Крыму
военные учения
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В российских военных учениях на аннексированном полуострове примут участие почти 2 тысячи военных РФ и более 100 единиц техники.
В аннексированном Крыму стартовали масштабные учения российских десантников - в них участвуют почти 2 тысячи военных РФ и более 100 единиц техники. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 сентября.

Учения будут проходить в течение трех дней на полигоне Опук в восточной части Крыма.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - сказано в сообщении.

Тренировки начнутся с так называемого "марш-броска подразделений" к месту выполнения задач, для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Также российские военные будут проводить обучение днем и ночью, а в конечном этапе РФ планирует отработать запланированные наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

Во время учений будут задействованы различные виды оружия. В частности, автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение.

Напомним, что ранее Россия провела в Крыму стрельбы на фоне учений в Украине. Российские корабли стреляли по морским и воздушным целям в аннексированном Крыму, пока на материковой части Украины проходят украинско-американские учения.

Также сообщалось, что в Крыму спустили на воду ракетный корабль. На мероприятие в Керчь прибыл главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в сопровождении группы адмиралов и офицеров.

Источник: https://korrespondent.net/
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