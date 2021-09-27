В Украине вакцинировали еще более 37 тысяч человек

В Украине накануне от COVID-19 вакцинировали 37 153 человека. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 27 сентября.





"Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы - 15 317 человек", - сказано в сообщении.





В течение суток работали 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов и 357 центров вакцинации.





Всего с начала кампании по вакцинации было привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу - 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 240 363 прививок.





Напомним, что в Украине больше 3 тысяч новых случаев COVID-19. Выздоровели за день меньше тысячи украинцев, а скончались почти сто человек. В больницы попали полторы тысячи больных.



