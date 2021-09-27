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Новости
Украина
27 сентября 21, 11:24
В Украине вакцинировали еще более 37 тысяч человек
вакцина
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Первую дозу получили почти 22 тысячи украинцев, остальные - завершили курс иммунизации от коронавируса.
В Украине накануне от COVID-19 вакцинировали 37 153 человека. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 27 сентября.

"Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы - 15 317 человек", - сказано в сообщении.

В течение суток работали 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов и 357 центров вакцинации.

Всего с начала кампании по вакцинации было привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу - 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 240 363 прививок.

Напомним, что в Украине больше 3 тысяч новых случаев COVID-19. Выздоровели за день меньше тысячи украинцев, а скончались почти сто человек. В больницы попали полторы тысячи больных.

Источник: https://korrespondent.net/
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