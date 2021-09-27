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Украина
27 сентября 21, 11:40
Киберполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов
COVID-сертификат
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На Черкассчине врач в мессенджерах предлагала гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации.
В Черкасской области разоблачили схему подделки COVID-сертификатов. Об этом сообщает киберполиция в понедельник, 27 сентября.

"Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы. Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от Covid-19. За 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. В результате медицинская справка не генерировалась в приложении Дія, а медработница выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью", - сказано в сообщении.

Дома у правонарушительниц, а также в кабинете врача полиция провела обыски. Изъяты печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты. Устанавливаются лица, воспользовавшихся услугами подозреваемых.

По факту возбуждено уголовное производство по статье о несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее на Днепропетровщине медработница подделывала COVID-сертификаты. COVID-сертификат без внесения данных "клиента" в базу электронной системы здравоохранения оценивался в 1,5 тыс. грн, а с внесением - в шесть раз дороже.

Также сообщалось, что жители Черновцов подделывали COVID-документы. Документы предназначались преимущественно для заробитчан, выезжающих за рубеж. Стоимость справок - от 200 грн до трех тысяч.

Источник: https://korrespondent.net/
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