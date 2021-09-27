Военные Словакии участвуют в учениях в Украине

Подразделение вооруженных сил Словацкой Республики впервые на территории Украины в рамках учений Объединенные усилия-2021 выполняет учебно-боевые задачи со своим штатным вооружением и военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.





"Мы здесь, чтобы провести совместные боевые учения, наладить взаимодействие с Вооруженными Силами Украины, сравнить порядок действий и лучше выполнить каждое задание", - отметил командир словацкого подразделения.





С целью подготовки к заключительному этапу учений словацкие военные участвуют в мероприятиях слаживания, проводят совместные занятия по тактической и огневой подготовке.



























