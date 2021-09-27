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Новости
Украина
27 сентября 21, 11:42
Военные Словакии участвуют в учениях в Украине
учения
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Подразделение ВС Словацкой Республики впервые в Украине со штатным вооружением и военной техникой выполняет учебно-боевые задачи.
Подразделение вооруженных сил Словацкой Республики впервые на территории Украины в рамках учений Объединенные усилия-2021 выполняет учебно-боевые задачи со своим штатным вооружением и военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Мы здесь, чтобы провести совместные боевые учения, наладить взаимодействие с Вооруженными Силами Украины, сравнить порядок действий и лучше выполнить каждое задание", - отметил командир словацкого подразделения.

С целью подготовки к заключительному этапу учений словацкие военные участвуют в мероприятиях слаживания, проводят совместные занятия по тактической и огневой подготовке.







Источник: https://korrespondent.net/
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