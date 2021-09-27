Пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне

В Украине пять областей второй день подряд демонстрируют показатели оранжевой зоны карантина. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 27 сентября.





Показатели оранжевой зоны имеют Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.





В этих областях превышен допустимый показатель динамики госпитализаций COVID-больных коронавирусом. Хуже всего в Тернопольской области - там динамика составляет 102, 2%, при норме не более 50%.





Также в этих регионах, кроме Кировоградской области, наблюдается превышение по уровню заболеваемости COVID-19, где лидирующие позиции занимает Тернопольская область - 264, за ней следует Донецкая - 228 и Днепропетровская - 194. В то же время норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.





Напомним, что в Украине больше 3 тысяч новых случаев COVID-19. Выздоровели за день меньше тысячи украинцев, а скончались почти сто человек. В больницы попали полторы тысячи больных.





Также сообщалось, что в Украине вакцинировали еще более 37 тысяч человек. Первую дозу получили почти 22 тысячи украинцев, остальные - завершили курс иммунизации от коронавируса.



