Назначено новое руководство Нафтогаза

Кабинет министров на заседании в понедельник, 27 сентября, взяла на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначил новое правление компании, сообщает РБК-Украина.





Так, были прекращены полномочия членов правления НАК Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.





Вместе с тем, Кабмин избрал членами правления Нафтогаза:





Маврикия Калугина - советника главы правления по вопросам добычи газа;

Владислава Воловика - советника главы правления;

Елену Бойченко - директора по управлению персоналом и социальной политики Группы Нафтогаз;

Романа Чумака - главу казначейских операций Группы Нафтогаз.





Ранее сообщалось, что уволить планируют все руководство Нафтогаза, кроме главы правления Юрия Витренко.





Напомним, члены набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден ранее заявили о намерении уволиться, причиной своего решения они назвали плохие отношения с Витренко.



