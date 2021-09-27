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Новости
Украина
27 сентября 21, 11:45
Назначено новое руководство Нафтогаза
Нафтогаз
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Правительство уволило двух членов правления компании и назначило четверых. Также Кабмин взял на себя функции набсовета.
Кабинет министров на заседании в понедельник, 27 сентября, взяла на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначил новое правление компании, сообщает РБК-Украина.

Так, были прекращены полномочия членов правления НАК Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Вместе с тем, Кабмин избрал членами правления Нафтогаза:

Маврикия Калугина - советника главы правления по вопросам добычи газа;
Владислава Воловика - советника главы правления;
Елену Бойченко - директора по управлению персоналом и социальной политики Группы Нафтогаз;
Романа Чумака - главу казначейских операций Группы Нафтогаз.

Ранее сообщалось, что уволить планируют все руководство Нафтогаза, кроме главы правления Юрия Витренко.

Напомним, члены набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден ранее заявили о намерении уволиться, причиной своего решения они назвали плохие отношения с Витренко. 

Источник: https://korrespondent.net/
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