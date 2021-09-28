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Новости
Украина
28 сентября 21, 10:07
США предоставят Украине помощь на $9 млн
Денис Шмыгаль, Джеймс Хоуп
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Средства будут направлены на улучшение состояния здоровья украинцев и обеспечение роста экономики.
Правительства Украины и США подписали дополнительный документ к Соглашению о выполнении задач в области развития на общую сумму 9 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Кабмина в понедельник, 27 сентября.

Соглашение подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп. А временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.

Указано, что 7 млн долларов пойдут на улучшение состояния здоровья украинцев, а еще 2 млн долларов – на обеспечение роста экономики.

"Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней. Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии", – заявил Шмыгаль.

Источник: https://korrespondent.net/
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