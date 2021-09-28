Госдолг за месяц сократился на полпроцента

По состоянию на конец лета государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 485,35 млрд грн или 92,53 млрд долларов. При этом внешний долг занимает почти 60% в структуре. Это следует из данных Министерства финансов.





Отмечается, что в течение августа 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом эквиваленте - на 0,44 млрд долларов (на 0,5%).





По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 463,57 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 54,49 млрд долларов, внутренний долг - 1 021,78 млрд грн (41,11%) или 38,04 млрд долларов.





Государственный долг Украины составлял 2 199,97 млрд грн (88,52% от общей суммы долга) или 81,90 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 285,38 млрд грн (11,48%) или 10,62 млрд долларов.



