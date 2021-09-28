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Новости
Украина
28 сентября 21, 10:17
Зеленский предложил открыть офис Facebook в Киеве
Владимир Зеленский
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Администрация соцсети выразила надежду в будущем укрепить сотрудничество с Украиной и рассказала о ликвидации систем ботов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом. В ходе беседы он предложил им создать украинское представительство компании. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавним запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.

Вице-президент Facebook Ник Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.

Со своей стороны, Зеленский ознакомил Сэндберг и Клегга с ключевыми достижениями Украины во внедрении цифровизации и недавними шагами украинской власти в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.

"Цифровизация - это приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, которые активно воплощается. Мы оцифровываем 100% государственных услуг", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычным. Кроме того, благодаря порталу государственных услуг Дія граждане могут воспользоваться сервисами электронной подписи и открытия бизнеса.

Источник: https://korrespondent.net/
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