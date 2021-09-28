Кулеба дал оценку выборам в ФРГ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция будет благоприятной для Украины. Об этом в понедельник, 27 сентября, глава дипломатического ведомства заявил на ток-шоу Свобода слова на ICTV.





"Вчера я получил сообщение из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю", - заявил министр иностранных дел.





Кулеба выразил уверенность, что кто бы ни стоял во главе правительства Германии - коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины.





"Но еще раз подчеркиваю, кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии. Об этом нужно помнить", - добавил Дмитрий Кулеба.





Известно, что 26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. По предварительным данным СДПГ набирает 25,7% (206 мандатов), ХДС/ХСС - 24,1% (196), Зеленые - 14,8% (118); СвДП - 11,5% (92). Для коалиции надо получить 368 мандатов.



