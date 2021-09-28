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Новости
Украина
28 сентября 21, 10:39
Кулеба дал оценку выборам в ФРГ
Дмитрий Кулеба
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Федеральная избирательная комиссия Германии опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция будет благоприятной для Украины. Об этом в понедельник, 27 сентября, глава дипломатического ведомства заявил на ток-шоу Свобода слова на ICTV.

"Вчера я получил сообщение из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю", - заявил министр иностранных дел.

Кулеба выразил уверенность, что кто бы ни стоял во главе правительства Германии - коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины.

"Но еще раз подчеркиваю, кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии. Об этом нужно помнить", - добавил Дмитрий Кулеба.

Известно, что 26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. По предварительным данным СДПГ набирает 25,7% (206 мандатов), ХДС/ХСС - 24,1% (196), Зеленые - 14,8% (118); СвДП - 11,5% (92). Для коалиции надо получить 368 мандатов.

Источник: https://korrespondent.net/
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