Дело Шефира расследуют специалисты из Британии и США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские правоохранители работают над расследованием покушения на Шефира с коллегами из Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Об этом в понедельник, 27 сентября, он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".





"Я считаю, что стреляли не только в Сергея и Александра (водителя). Это были выстрелы в демократию и будущее Украины. Но мы сильны и этот трусливый привет из девяностых, которым кто-то попытался запугать или что-то показать, это тщетные попытки", - отметил Ермак.





По его словам, случившееся означает, что Украина стоит на верном пути реального реформирования страны.





Глава Офиса президента сообщил, что покушение вызвало "бешеную реакцию" и Офис президента и он сам лично получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех друзей и партнеров страны.





Ермак добавил, что многие из них предложил помощь, поэтому сейчас украинские правоохранители работают над расследованием покушения и с коллегами из США и Британии.





"Думаю, что мы узнаем, кто за этим стоял. Но это были силы, которые не хотят реформ в стране, которые не хотят прекращения войны, которые не хотят очистки нашей страны от криминалитета", - подчеркнул он.





Ранее сообщалось, что в результате следственных действий по делу о покушении на советника президента Сергея Шефира были установлены параметры стрелявшего по автомобилю.





Напомним, Украина согласилась принять помощь США, в частности ФБР, в расследовании покушения на Шефира, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности украинских правоохранителей.



