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Новости
Украина
28 сентября 21, 10:41
Дело Шефира расследуют специалисты из Британии и США
покушение
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Украина согласилась принять помощь США и Великобритании в расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские правоохранители работают над расследованием покушения на Шефира с коллегами из Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Об этом в понедельник, 27 сентября, он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Я считаю, что стреляли не только в Сергея и Александра (водителя). Это были выстрелы в демократию и будущее Украины. Но мы сильны и этот трусливый привет из девяностых, которым кто-то попытался запугать или что-то показать, это тщетные попытки", - отметил Ермак.

По его словам, случившееся означает, что Украина стоит на верном пути реального реформирования страны.

Глава Офиса президента сообщил, что покушение вызвало "бешеную реакцию" и Офис президента и он сам лично получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех друзей и партнеров страны.

Ермак добавил, что многие из них предложил помощь, поэтому сейчас украинские правоохранители работают над расследованием покушения и с коллегами из США и Британии. 

"Думаю, что мы узнаем, кто за этим стоял. Но это были силы, которые не хотят реформ в стране, которые не хотят прекращения войны, которые не хотят очистки нашей страны от криминалитета", - подчеркнул он. 

Ранее сообщалось, что в результате следственных действий по делу о покушении на советника президента Сергея Шефира были установлены параметры стрелявшего по автомобилю. 

Напомним, Украина согласилась принять помощь США, в частности ФБР, в расследовании покушения на Шефира, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности украинских правоохранителей.

Источник: https://korrespondent.net/
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