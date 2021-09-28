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Украина
28 сентября 21, 10:43
Саакашвили из Киева летит в Тбилиси
Михаил Саакашвили
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Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября, когда в стране будут проходить выборы в местные органы власти. Об этом в понедельник, 27 сентября, он сообщил на своей странице в Facebook.

В своем обращении к подписчикам, политик заявил, что "решается вопрос спасения Грузии,  выживания, что подтолкнуло его взять билет на вечер 2 октября, чтобы вылететь из Киева в Тбилиси".

"Я делаю это не для себя, у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее", - сказал он.

Кроме этого, бывший президент опубликовал скриншот электронного билета, из которого следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) вылетят из киевского Борисполя в 19.20 и прилетят в международный аэропорт Тбилиси в 23.45, 2 октября.

Источник: https://korrespondent.net/
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