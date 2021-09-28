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Новости
Украина
28 сентября 21, 10:45
В Украине проведут аудит военного сотрудничества
аудит военного сотрудничества
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По результатам анализа разработают стратегию военно-технического сотрудничества Украины на ближайший период.
По инициативе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Украине будет проведен аудит состояния военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами за прошлый трехлетний период. Об этом в понедельник, 27 сентября, информирует пресс-служба СНБО. 

Отмечается, что аудит проведут "с целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС".

СНБО поручил Кабмину в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины. В рамках аудита проанализируют: эффективность военно-технического сотрудничества Украины со странами мира и факторы, влияющие на это; тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники; финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники; потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества; результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны. 

"На основе обзора будет разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет подана на рассмотрение СНБО Украины", - сказано в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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