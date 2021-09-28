В Украине проведут аудит военного сотрудничества

По инициативе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Украине будет проведен аудит состояния военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами за прошлый трехлетний период. Об этом в понедельник, 27 сентября, информирует пресс-служба СНБО.





Отмечается, что аудит проведут "с целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС".





СНБО поручил Кабмину в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины. В рамках аудита проанализируют: эффективность военно-технического сотрудничества Украины со странами мира и факторы, влияющие на это; тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники; финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники; потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества; результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны.





"На основе обзора будет разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет подана на рассмотрение СНБО Украины", - сказано в сообщении.



