На Донбассе 10 обстрелов, ранен один боец ВСУ

За минувшие сутки сепаратисты усилили обстрелы на Донбассе. Ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 сентября.





Указано, что в понедельник противник восемь раз нарушил режим прекращения огня. В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.





Недалеко от Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





Возле Новолуганского сепаратисты четыре раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.





Неподалеку Золотого-4 враг обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.





В районе населенного пункта Причепиловка противник использовал гранатометы различных систем.





С начала этих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Крымского незаконные вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





В результате этих враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.





"Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность", – заверили в штабе.



