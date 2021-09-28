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Украина
28 сентября 21, 10:49
На Донбассе 10 обстрелов, ранен один боец ВСУ
Донбасс
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Украинские военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, заверили в штабе.
За минувшие сутки сепаратисты усилили обстрелы на Донбассе. Ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 сентября.

Указано, что в понедельник противник восемь раз нарушил режим прекращения огня. В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского сепаратисты четыре раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Золотого-4 враг обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка противник использовал гранатометы различных систем.

С начала этих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Крымского незаконные вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность", – заверили в штабе.

Источник: https://korrespondent.net/
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