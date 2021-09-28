Число новых COVID-случаев выросло в два раза – МОЗ

В Украине за минувшие сутки выявлено 6 552 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 28 сентября.
Среди новых заболевших детей – 574, медработников – 165. Также за сутки: госпитализировано – 1 288 человек; летальных случаев – 143; выздоровело – 2 927 человек.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 401 956 человек, выздоровело 2 248 071 человек, летальных случаев – 55 866.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 461
Винницкая область - 93
Волынская - 208
Днепропетровская - 595
Донецкая - 528
Житомирская - 80
Закарпатская - 78
Запорожская - 500
Ивано-Франковская - 131
Киевская - 269
Кировоградская - 18
Луганская - 337
Львовская - 427
Николаевская - 106
Одесская - 431
Полтавская - 206
Ровенская - 218
Сумская - 182
Тернопольская - 134
Харьковская - 547
Херсонская - 82
Хмельницкая - 141
Черкасская - 269
Черновицкая - 415
Черниговская - 96
Напомним, Минздрав готовится к пику заболеваемости коронавируса в ноябре, но допускает высокую нагрузку на медсистему уже в октябре. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Также сообщалось, что уже пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне.