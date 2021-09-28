В Украине резко ускорилась вакцинация от COVID-19

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 119 378 человек. Это в три раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 28 сентября.
Отмечается, что количество введения первых доз вакцины выросло почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления желтого уровня эпидопасности 23 сентября.
Вчера первую дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы – 49 374 человека. В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививки, 344 центра вакцинации.
В понедельник больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 60 484. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 357 400 и AstraZeneca – 23 494. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
С начала прививочной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек. Всего проведена 12 359 741 прививка.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Киев - 5403
Винницкая - 2081
Волынская - 788
Днепропетровская - 4901
Донецкая - 2628
Житомирская - 1610
Закарпатская - 1101
Запорожская - 2132
Ивано-Франковская - 1033
Киевская - 2386
Кировоградская - 1071
Луганская - 1217
Львовская - 2268
Николаевская - 1759
Одесская - 2083
Полтавская - 2192
Ровенская - 899
Сумская - 1685
Тернопольская - 956
Харьковская - 4508
Херсонская - 1364
Хмельницкая - 1208
Черкасская - 1403
Черновицкая - 1127
Черниговская - 1571