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Новости
Украина
28 сентября 21, 10:53
В Украине резко ускорилась вакцинация от COVID-19
вакцина
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С переходом в желтую зону количество введения первых доз COVID-вакцины выросло почти на 25%.
В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 119 378 человек. Это в три раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 28 сентября.

Отмечается, что количество введения первых доз вакцины выросло почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления желтого уровня эпидопасности 23 сентября.

Вчера первую дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы – 49 374 человека. В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививки, 344 центра вакцинации.

В понедельник больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 60 484. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 357 400 и AstraZeneca – 23 494. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала прививочной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек. Всего проведена 12 359 741 прививка.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 5403
Винницкая - 2081
Волынская - 788
Днепропетровская - 4901
Донецкая - 2628
Житомирская - 1610
Закарпатская - 1101
Запорожская - 2132
Ивано-Франковская - 1033
Киевская - 2386
Кировоградская - 1071
Луганская - 1217
Львовская - 2268
Николаевская - 1759
Одесская - 2083
Полтавская - 2192
Ровенская - 899
Сумская - 1685
Тернопольская - 956
Харьковская - 4508
Херсонская - 1364
Хмельницкая - 1208
Черкасская - 1403
Черновицкая - 1127
Черниговская - 1571

Источник: https://korrespondent.net/
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