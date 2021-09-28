В Украине резко ускорилась вакцинация от COVID-19

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 119 378 человек. Это в три раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 28 сентября.





Отмечается, что количество введения первых доз вакцины выросло почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления желтого уровня эпидопасности 23 сентября.





Вчера первую дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы – 49 374 человека. В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививки, 344 центра вакцинации.





В понедельник больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 60 484. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 357 400 и AstraZeneca – 23 494. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





С начала прививочной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек. Всего проведена 12 359 741 прививка.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев - 5403

Винницкая - 2081

Волынская - 788

Днепропетровская - 4901

Донецкая - 2628

Житомирская - 1610

Закарпатская - 1101

Запорожская - 2132

Ивано-Франковская - 1033

Киевская - 2386

Кировоградская - 1071

Луганская - 1217

Львовская - 2268

Николаевская - 1759

Одесская - 2083

Полтавская - 2192

Ровенская - 899

Сумская - 1685

Тернопольская - 956

Харьковская - 4508

Херсонская - 1364

Хмельницкая - 1208

Черкасская - 1403

Черновицкая - 1127

Черниговская - 1571



