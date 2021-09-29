Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.96
USD
26.58
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 сентября 21, 09:42
Блинкен заявил о блокировке Россией совещания ОБСЕ
Блинкен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Варшаве не состоялось ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения, так как РФ заблокировала встречу.

Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 сентября.

"Вчера в польской Варшаве должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия. К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем из-за этой попытки российского правительства заблокировать проверку ухудшение состояния прав человека (в РФ - ред.)", - сказал Блинкен.

По его словам, США "все еще ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники проведут ежегодные заседания HDIM, предусмотренные законом. Мы будем продолжать призывать Россию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволяющие гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов".

"Соединенные Штаты не оставят без внимания нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить весь спектр проблем, связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы отстаивать принцип всеобъемлющего ежегодного обзора человеческого измерения при участии гражданского общества", - подытожил Блинкен.

Напомним, что ранее глава ОБСЕ Анн Линде выразила сожаление в связи с отказом России продлить мандат миссии на границе с ОРДЛО. Мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через границу Гуково и Донецк истекает 30 сентября.

Также сообщалось, что в ООС опасаются эскалации без наблюдателей ОБСЕ. Командующий Объединенных сил прокомментировал отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ на границе.
Korrespondent
Ещё по теме:
Меркель о ситуации на Донбассе: Прогресс ничтожен
В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа
В России посчитали жителей Донбасса на выборах Госдумы
Подлодки раздора. Запад расколол серьезный кризис
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Бабий Яр: СБУ открыла архивы
noimageОт COVID привились еще более 132 тысяч украинцев
noimageПрирост COVID в Украине близится к 10 тысячам
noimageСутки в ООС: восемь нарушений, ранены бойцы ВСУ
noimageВ Украине планируют построить 240 судов за десять лет
Лента новостей