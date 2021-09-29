Газовый договор Венгрии: Киев обратился в ЕК

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, в ходе которых представил позицию официального Киева относительно контракта Венгрии и России по транзиту газа в обход Украины. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии.





"Министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины. <...> Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок", - говорится в сообщении.





При этом комиссар подчеркнула, что в Евросоюзе Украину считают "надежной транзитной страной".





Также в ходе беседы стороны обсудили проводимые в Украине реформы в сфере энергетики и готовность ЕК содействовать синхронизации украинской электросети с электросетью ЕС путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями.





"Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", - добавили в Комиссии.





Напомним, 27 сентября венгерская компания MVM Group и российский Газпром в Будапеште подписали контракт на поставку газа в Венгрию в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет.





В украинском МИД выразили удивление и разочарование таким шагом Будапешта и заявили, что обратятся в ЕК по предоставлению оценки соответствия этого газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.





Из-за действий Киева Будапешт вызвал посла Украины. Внешнеполитическое ведомство Украины, в свою очередь, вызвало венгерского дипломата.



