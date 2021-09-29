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Новости
Украина
29 сентября 21, 11:07
В Украине планируют построить 240 судов за десять лет
Укроборонпром
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Таким образом, подсчитали в Укроборонпроме, объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины могут быть увеличены до 30 млн т в год.
Госконцерн Укроборонпром совместно с Ассоциацией судостроителей Украины разработали и представили стратегию судостроительной промышленности Украины на период до 2030 года. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил Укринфрм.

Как рассказали в концерне, на сегодня в составе военно-морского флота Украины насчитывается 18 судов. Однако, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны по развитию украинского флота до 2031 года, в Украине планируется строительство патрульных и артиллерийских катеров, ракетных катеров, корветов и фрегата.

Кроме того, в стратегии отмечается, что для развития гражданского флота необходимо построить 240 новых судов. Таким образом, подсчитали в Укроборонпроме, объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 года могут быть увеличены до 30 млн т в год, благодаря чему появятся 7,5 тысячи новых рабочих мест, а госбюджет ежегодно будет получать дополнительно 16 470 млн грн.

Для достижения цели в госконцерне предлагают временно освободить от налоговой и таможенной нагрузок товары, которые произведены за рубежом и которые используют для судостроения, временно освободить от уплаты налогов судостроительные предприятия, а также провести реструктуризацию долгов таких предприятий перед бюджетами и фондами.

Авторы стратегии ожидают, что проект будет рассмотрен и одобрен СНБО, чтобы предприятия судостроительной промышленности могли получить поддержку со стороны государства.

Источник: https://korrespondent.net/
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