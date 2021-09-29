Сутки в ООС: восемь нарушений, ранены бойцы ВСУ

За сутки, 28 сентября, сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 29 сентября.





В направлении Крымского сепаратисты дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя противник два раза открывал плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.





Также в Донецкой области зафиксировано применение двух беспилотников сепаратистов, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.





"В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.





С начала текущих суток со стороны сепаратистов зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе Золотого-4 они вели прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. У Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.





На вражеские провокации украинские военные открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.



