Прирост COVID в Украине близится к 10 тысячам

В Украине за день подтвердили 9666 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2411622. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября.
При этом выздоровел за сутки 3 281 украинец (всего - 2251352), а скончались 217 человек (всего - 56080). В больницы попали 2885 украинцев с COVID-19 или подозрением на него.
Случаев / иммунизированы (2 доза):
Киев - 583/6147
Винницкая - 200/2335
Волынская - 214/970
Днепропетровская - 787/5262
Донецкая - 699/2956
Житомирская - 253/1700
Закарпатская - 95/1203
Запорожская - 592/2630
Ивано-Франковская - 234/1333
Киевская - 325/2704
Кировоградская - 51/1317
Луганская - 525/1129
Львовская - 458/2841
Николаевская - 222/1585
Одесская - 662/3142
Полтавская - 231/2752
Ровенская - 405/980
Сумская - 368/2087
Тернопольская - 201/952
Харьковская - 976/5724
Херсонская - 349/1276
Хмельницкая - 447/1372
Черкасская - 297/1576
Черновицкая - 421/1421
Черниговская - 71/1664