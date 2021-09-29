От COVID привились еще более 132 тысяч украинцев

В Украине за день от коронавируса вакцинировались 132 246 человек. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября.





Накануне одну дозу вакцины получили 75 188 человек, а завершили курс иммунизации (получили две дозы) - 57 058 человек.





В течение суток население вакцинировали 933 мобильные бригады, 3 219 пунктов прививания, 370 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании в стране было привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 565 270.





Всего в Украине уже сделали 12 491 987 прививок от коронавируса.











