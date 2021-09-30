Разговоры об отмене безвиза - фейк или звоночек?

Украину снова пугают отменой безвиза с ЕС, на этот раз подобная информация пришла от СМИ, которые ссылаются на внутренний документ Евросоюза.

В украинском МИДе говорят, что оснований для отмены безвиза нет.

Так о чем идет речь, о негативном предупреждении для Украины или откровенном фейке?

Недовольство ЕС

Отдельные государства Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств, пишут Euobserver и RFERLсо ссылкой на внутренний документ ЕС.

О документе, датированном 27 сентября, стало известно накануне поездки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

Среди злоупотреблений, которые вызвали раздражение государств ЕС, упоминаются незаконное проживание граждан безвизовых государств и необоснованные запросы о предоставлении убежища.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом. В документе упоминается о росте "правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием" со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

В документе также говорится о более чем 50-процентном увеличении за последние три месяца ходатайств о предоставлении убежища со стороны граждан Грузии по сравнению с тем же периодом в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Механизм приостановления действия безвизового режима предусматривает, что увеличение более чем на 50% случаев незаконного пребывания или просьб о предоставлении убежища с низким уровнем одобрения может привести к повторному введению виз.

Кто протестует

В документе Германия упоминает Молдову как особо серьезный случай, с 429-процентным ростом, если сравнивать периоды с июня по август 2019 и с июня по август этого года.

Италия также выразила сомнения в Молдове. Утверждается, что сети торговли людьми, действующие через "соседние страны", злоупотребляют безвизом и повышают возможность лишения Молдовы безвизового режима "в случае недостаточного прогресса".

Франция упоминает проблемы, вызванные гражданами Албании, Грузии и Сербии.

Бельгия подняла проблему, вызванную "тревожным увеличением" ходатайств о предоставлении убежища из Молдовы в этом году, тогда как Чехия также заявила, что недавно выросли необоснованные ходатайства о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

Нидерланды являются единственным членом ЕС, который требовал приостановить безвизовый режим с Албанией в 2019 году. Его просьбу отклонила Европейская комиссия.

Визовый режим ЕС для Черногории, Сербии и Северной Македонии был отменен в декабре 2009 года, для Албании и Боснии - в 2010 году, для Молдовы - в 2014 году, для Грузии и Украины - в 2017 году.

Реакция Украины

В МИДе Украины говорят, что Киев не получал официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

"Никаких причин для такого решения нет и не может быть", - сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В МИД напомнили, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, в котором анализировались 2020 и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - пояснил Николенко.

По его словам, МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Еврокомиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.

"Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время. Одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где мы проинформируем европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии", - добавил Николенко.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала информацию об угрозах отмены безвиза для Украины – инсценировкой.

“Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция основана на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановке безвиза. А он говорит о том, что Украина соответствует безвизовым критериям’’, - сказала Стефанишина.

Она уточнила, что в последнем отчете ЕС отмечалось, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению.

‘’Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран’’, - заверила Стефанишина.

По словам украинского политолога Евгения Магды, характер информации об угрозах отмены безвиза для Украины “позволяет предположить два варианта: либо очень грамотный фейк РФ или внутренняя игра внутри ЕС, где противоречия между Старой Европой и экс-социалистическими странами постоянно присутствуют’’.

Все-таки фейк?

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом.

‘’Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы. Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость’’, - заявил Штайнмайер.