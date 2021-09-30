Мэр Запорожья ушел в отставку

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил о решении уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы. Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", — рассказал 56-летний градоначальник.

В то же время он подчеркнул, что не уходит из политики и продолжит развивать партию собственно имени и участвовать в жизни областного центра.

"Из города я ехать не собираюсь, из политики также не иду. Партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое, и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", — заявил мэр.

Напомним, что Буряк стал мэром Запорожья на выборах 2015 года, получив 31,8% голосов в первом туре и 55,6% во втором, обойдя ректора Запорожского национального университета и депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Николая Фролова.

В 2019 году мэр Запорожья баллотировался в Раду по списку партии "Оппозиционный блок" под №8, но та в парламент не прошла.

На очередных местных выборах осенью 2020 года Буряк был переизбран мэром уже в первом туре, получив 60% голосов.

До избрания во власть Буряк с 1987 года работал на металлургическом комбинате "Запорожсталь" — сперва инженером-металлургом цеха горячей прокатки тонкого листа, в 1989—1990 — старшим мастером участка обработки рулонов того же цеха, в 1990—1992 — старшим мастером стана, в 1992—1999 — заместителем начальника цеха, с 1999 — заместителем директора по производству — начальником производственного отдела.

В 2005—2012 занимал должность директора по производству, а в 2012-2015 — директора по инжинирингу и главного инженера "Запорожстали".

Напомним при этом, что во время кампании по местным выборам-2020 решил отказаться от борьбы во втором туре действующий мэр другого крупного промышленного центра — Кривого Рога — Юрий Вилкул, возглавлявший город с 2010 года и получивший в первом туре 44% голосов. Он тогда также сослался на состояние здоровья, не позволяющее активно заниматься городом.

Вилкул поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, занявшего третье место и набравшего лишь 9,15% голосов, а сам остался лишь депутатом горсовета. В итоге второй тур состоялся между Павловым и кандидатом от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

Однако 15 августа 2021 года Павлов был найден застреленным на пороге собственного дома в селе Вольное, после чего Кривой Рог снова возглавил (пока статусе исполняющего обязанности) Вилкул, которого горсовет избрал своим новым секретарем вместо "слуги народа" Александра Котляра. Новые выборы мэра Кривого Рога пока не назначались.