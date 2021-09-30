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Новости
Украина
30 сентября 21, 10:09
Мэра Запорожья отправили в отставку
Владимир Буряк
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Областной центр остался без городского головы. Его функции будет временно исполнять секретарь городского совета.
Запорожский городской совет вечером в среду, 29 сентября, проголосовал за увольнение Владимира Буряка с должности мэра. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3", - рассказали в горсовете.

Депутаты также поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет находиться на этом посту, пока на внеочередных выборах не изберут нового мэра.

Источник: https://korrespondent.net/
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