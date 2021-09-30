В Украине утилизируют 34 тысячи доз вакцины Pfizer

Минздрав Украины утилизирует партию COVID-вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Ее не допустили к использованию из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.





"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовый режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - заявил министр.





По его словам, сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.





При этом Ляшко добавил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также заканчивается срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября.





Ляшко уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.





Напомним, накануне сообщалось, что в Украине 35 тысяч доз вакцин с истекающим сроком годности 30 сентября. Среди них были Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.



