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Новости
Украина
30 сентября 21, 10:11
В Украине утилизируют 34 тысячи доз вакцины Pfizer
COVID-вакцина
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Минздрав заподозрил нарушение температурного режима при хранении вакцины. Сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.
Минздрав Украины утилизирует партию COVID-вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Ее не допустили к использованию из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовый режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - заявил министр.

По его словам, сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

При этом Ляшко добавил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также заканчивается срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября.

Ляшко уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

Напомним, накануне сообщалось, что в Украине 35 тысяч доз вакцин с истекающим сроком годности 30 сентября. Среди них были Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Источник: https://korrespondent.net/
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