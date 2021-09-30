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Новости
Украина
30 сентября 21, 10:14
В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза
коммунальные услуги
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Количество долгов за коммунальные услуги в Едином реестре должников достигло 450 753 дел. Количество исполнительных производств за долги украинцев выросло на 33%.
С августа 2020 года долги украинцев за коммунальные услуги выросли в полтора раза. При этом общая сумма задолженностей за коммунальные услуги достигла 64,4 млрд грн, сообщает в среду, 29 сентября, платформа Опендатабот.

Больше всего граждане задолжали за:

поставку и распределение природного газа – 23,7 млрд грн;
поставку тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн;
поставку и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн.

За год общее количество исполнительных производств за долги украинцев также выросло на 33%.

Если в августе 2020-го было открыто 4 665 510 производств, то в августе 2021 года эта сумма увеличилась до 6 219 371. Сейчас количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженности.

Человек признается должником по уплате коммунальных платежей в судебном порядке. Для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство.

Источник: https://korrespondent.net/
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